به مناسبت هفته بسیج، مسابقات جام فوتسال جوانان به همت حوزه مقاومت بسیج علی بن ابیطالب (ع) شهرستان مهریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این رقابت‌ها ۱۰ تیم در گروه سنی جوانان حضور دارند که در دو گروه پنج‌تیمی به صورت دوره‌ای با یکدیگر رقابت خواهند کرد و تیم‌های برتر هر گروه به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنند.

فرمانده حوزه علی بن ابیطالب (ع) مهریز هدف از برگزاری این رقابت‌ها را ایجاد نشاط ورزشی، تقویت روحیه رقابت سالم و گسترش فعالیت‌های ورزشی در میان جوانان عنوان کرد.

سرهنگ احمد زارع افزود: تیم‌های اول تا سوم این مسابقات با دریافت جوایزی مورد تقدیر قرار می‌گیرند و این رقابت‌ها از هفته بسیج آغاز شده و تا دهه فجر ادامه خواهد داشت.