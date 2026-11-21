به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، انفجار مهیبی بامداد امروز در نیروگاه برق «الهارثه» در استان بصره عراق رخ داد که به وقوع آتش‌سوزی گسترده و وارد آمدن خسارات جانی و مالی منجر شد.

بر اساس آمار اولیه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت عراق در این حادثه دست‌کم ۲ نفر کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

همچنین بر اثر شدت انفجار، ده‌ها منزل مسکونی و خودروی شخصی در مناطق اطراف نیروگاه دچار خسارات جزئی شدند.

کانال خبری المحور نیوز نیز گزارش داد، آتش سوزی در استان بصره در جنوب عراق ناشی از انفجار در خطوط گاز در نیروگاه برق روی داد.

چند کشته و زخمی در حادثه آتش سوزی در نیروگاه برق بصره

کانال تلگرامی رووداو عربی، با انتشار تصاویری گزارش داد وقوع انفجار باعث آتش سوزی مهیب در نیروگاه برق الهارثه در استان بصره جنوب عراق شد. خبر‌ها حاکیست در این حادثه شماری کشته یا زخمی شده‌اند.