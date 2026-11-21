شبکه رادیویی فرهنگ امروز، شنبه ۳۰ آبان با برنامه‌های متنوعی، چون «آئینه‌خانه» با محور مسئولیت‌پذیری و «باغ دانایی» با رویکرد نوجوانانه، مهمان مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آئینه‌خانه» از گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۱، مسئولیت‌پذیری را از پذیرش وظایف فردی تا تعهد اجتماعی بررسی می‌کند.

در این برنامه، دکتر حسین ابراهیم‌مقدم روان‌شناس درباره چگونگی شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری و تفاوت آن با دخالت بحث می‌کند، دکتر فاطمه‌سادات زاهدی درمانگر کودک و نوجوان به نقش والدین در الگوسازی می‌پردازد و دکتر مهدی ناجی تبدیل مسئولیت فردی به اجتماعی را تحلیل می‌کند.

محمدرضا حاج‌حیدری تهیه‌کنندگی و حامد عباسی گویندگی این برنامه را برعهده دارند.

همچنین برنامه زنده و ترکیبی «باغ دانایی» از گروه ادب و هنر، از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ تا ۱۸ از باغ کتاب تهران روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

این برنامه با بخش‌هایی همچون «زنگ تاریخ» با پرسشی درباره امیرکبیر، نمایش «بابا باغی و بی‌بی سبزینه»، دکلمه نیایش صحیفه سجادیه، و مسابقه «نهالِ دانش» با الهام از «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» اجرا می‌شود.

فاطمه ترسا نویسندگی و تهیه‌کنندگی این برنامه را برعهده دارد.