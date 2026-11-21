به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر رضا بهشتی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان رشت، گفت: در جریان بازرسی‌ها و نظارت‌های بهداشتی از ابتدای مهرماه تاکنون، ۲۲ واحد صنفی متخلف مهروموم و حدود هزار و ۶۵۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی بدون مجوز وزارت بهداشت و تاریخ‌مصرف‌گذشته توقیف شد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی گفت: سلامت شهروندان از اولویت‌های نظارت‌های بهداشتی است و با هرگونه تخلفی که سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

مرکز بهداشت شهرستان رشت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.