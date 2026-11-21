شیر رایگان برای ۸۵ هزار دانشآموز کهگیلویه و بویراحمدی
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از اجرایی شدن طرح توزیع شیر و تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: فرآیند توزیع شیر رایگان از ابتدای مهرماه در مدارس ابتدایی دولتی، شبانهروزی و مدارس استثنایی استان آغاز شده است. رضایی، افزود: این طرح با هدف ارتقای سلامت و بنیه جسمانی دانشآموزان در مقاطع حساس سنی اجرا میشود. وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، در حال حاضر حدود ۸۵ هزار دانشآموز در سطح استان از این طرح بهرهمند میشوند که طبق برنامه، هر هفته سه بار شیر و مواد غذایی مورد نیاز آنها بهصورت رایگان توزیع می شود.
معاون شورایعالی سلامت و امنیت غذایی هم پیش از این با اشاره به توصیه رییسجمهور مبنی بر آموزش سواد سلامت به خانوادهها گفت: توانمندسازی خانوادهها از نظر وضعیت تغذیه و زیرپوشش قرار دادن آنان از جمله برنامههایی است که امسال اجرایی میشود.