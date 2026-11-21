استاندار کرمانشاه از پیگیری احداث بیمارستان در شهرستان دالاهو، راه‌اندازی پردیس دانشگاه علوم پزشکی، اختصاص حداقل ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های درمانی و آموزشی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،استاندار کرمانشاه یکی از موضوعات مهم را ضرورت احداث بیمارستان در شهرستان دالاهو عنوان کرد و گفت: با توجه به نیاز این شهرستان به زیرساخت‌های درمانی، مقرر شد موضوع صدور مجوز احداث بیمارستان دالاهو در مصوبات هیئت امنا گنجانده شود تا زمینه اجرای این طرح فراهم شود.

دکتر حبیبی راه‌اندازی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را از دیگر ضرورت‌های توسعه آموزش عالی در حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: زمین مورد نیاز این پردیس تأمین و طراحی‌های لازم نیز انجام شده است و باید با همکاری وزارت بهداشت، مجموعه مدیریت استان و استفاده از ظرفیت مولدسازی، روند راه‌اندازی آن را دنبال کنیم.

وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه به‌عنوان قطب بهداشت و درمان غرب کشور، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و درمانی به مردم استان و سایر استان‌های منطقه غرب کشور را افزایش دهد.

استاندار کرمانشاه همچنین به ضرورت تقویت ناوگان اورژانس استان اشاره کرد و گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی کرمانشاه، شرایط توپوگرافی، پراکندگی مناطق شهری و روستایی، مسیر‌های پرتردد و میزبانی از زائران اربعین حسینی، تأمین آمبولانس‌های جدید یک ضرورت جدی است.

دکتر حبیبی افزود: در تفاهم انجام‌شده با سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی، مقرر شد حداقل ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان اضافه شود و در همین راستا بر صدور مجوز ترک تشریفات تأکید شد تا بتوانیم از ظرفیت منطقه آزاد قصرشیرین برای تأمین این آمبولانس‌ها با قیمت مناسب‌تر استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به وجود مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌های متعدد در دانشگاه، پیشنهاد شد این مجموعه‌ها در قالب یک پژوهشگاه تجمیع و سازماندهی شوند تا مدیریت فعالیت‌های پژوهشی حوزه سلامت با انسجام و ظرفیت بیشتری انجام شود.

استاندار کرمانشاه اجرای طرح نظام ارجاع و پزشکی خانواده را از دیگر محور‌های مهم برشمرد و گفت: دولت اهتمام جدی به اجرای این طرح دارد و رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت نیز نگاه ویژه‌ای به این موضوع اساسی دارند.

دکتر حبیبی با اشاره به آغاز اجرای این طرح در استان و انتخاب شهرستان هرسین به‌عنوان شهرستان پایلوت، افزود: خوشبختانه اجرای طرح در هرسین با روند مناسبی همراه بوده و استقبال مردم نیز قابل توجه است. در این نشست بر ضرورت همکاری همه بخش‌ها برای تحقق اهداف نظام ارجاع و پزشکی خانواده تأکید شد.

وی توجه به مسائل رفاهی دانشجویان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: در حوزه دانشجویی، ارتقای وضعیت خوابگاه‌ها و بهبود کیفیت و شرایط تغذیه دانشجویان از موضوعاتی بود که مورد توجه اعضای هیئت امنا قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه با نگاه ویژه دنبال شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به محدودیت منابع مالی و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تکمیل طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی، تصریح کرد: مولدسازی زمین‌ها و املاک مازاد دانشگاه، با اخذ مجوز‌های لازم از کمیسیون ماده پنج و کارگروه‌های مرتبط، می‌تواند زمینه ایجاد ارزش افزوده و تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را فراهم کند.

دکتر حبیبی ادامه داد: منابع حاصل از این محل باید برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های مهم دانشگاه، از جمله دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه، خوابگاه‌های دانشجویی و سایر ساختمان‌های در دست احداث، به کار گرفته شود تا هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات درمانی بیماران سرطانی در بیمارستان شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: سه دستگاه رادیوتراپی در این بیمارستان خریداری شده که دو دستگاه آن شتاب‌دهنده است و نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به سرطان دارد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی کامل این مجموعه افزود: این مرکز هم‌اکنون نیز خدمات درمانی ارائه می‌دهد، اما ظرفیت آن بسیار بیشتر از میزان فعلی است و با تکمیل و بهره‌برداری کامل از تجهیزات، علاوه بر بیماران استان، امکان ارائه خدمات به بیماران استان‌های همجوار نیز فراهم خواهد شد. این موضوع می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تخصصی درمان سرطان نقش مؤثری داشته باشد.