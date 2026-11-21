مدیرکل امور مالیاتی فارس با اعلام پایان مهلت بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان امروز شنبه ۳۰ آبان، از صاحبان مشاغل خواست پیش از پایان مهلت، نسبت به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، حمیدرضا منتظری، با تأکید بر اهمیت این فرصت قانونی، خاطرنشان کر: صاحبان مشاغل مشمول می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های تبصره ماده ۱۰۰، فرآیند انجام تکالیف مالیاتی خود را تسهیل کنند.

وی توصیه کرد :مؤدیان با توجه به محدود بودن زمان باقی‌مانده، برای جلوگیری از از دست رفتن این تسهیلات، اقدامات لازم را با فوریت انجام دهند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین از صاحبان مشاغل خواست در طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار داشت : این طرح فرصتی است تا مؤدیان بتوانند با مشارکت در تأمین اعتبار طرح های عمرانی و زیرساختی استان، به صورت مستقیم در توسعه و آبادانی فارس سهیم شده و محل هزینه‌کرد مالیات‌های خود را انتخاب کنند.