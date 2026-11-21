به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کامران فرمان پور در این خصوص گفت: در پی دریافت گزارش مردمی و با هماهنگی و دستور مقام قضایی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست پلدختر با انجام اقدام اطلاعاتی و عملیاتی دو نفر از شکارچیان پلنگ ایرانی و بزکوهی در این شهرستان را دستگیر کردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود: در بررسی مستندات موجود در تلفن همراه متهمان، مدارک و تصاویری مرتبط با شکار یک قلاده پلنگ ایرانی و بزکوهی کشف و با ارائه مستندات به مقام قضایی، نقش افراد دستگیرشده در این تخلف احراز شد.

فرمان پور بیان کرد: از این افراد همچنین دو قبضه سلاح کشف و متهمان با دستور مقام قضایی در بازداشت به سر می‌برند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش تأکیدکرد: پلنگ ایرانی یکی از ارزشمندترین گونه‌های حیات‌وحش زاگرس و از سرمایه‌های طبیعی کشور است و حفاظت از این گونه نیازمند عزم جدی، هوشیاری محیط‌بانان و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان است.

وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای یگان حفاظت و همکاری دستگاه قضایی، از شهروندان خواست، هرگونه تخلفات زیست محیطی را به سامانه‌ تلفنی شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی محیط زیست گزارش دهند.