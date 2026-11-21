به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ تردد در محور‌های مواصلاتی استان مازندران، صبح امروز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ روان است.

بر این اساس، هم اکنون تردد در محور‌های چالوس، هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال روان است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

-ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده شهرک صنعتی کاسپین و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه تهران محدوده احمد آباد مستوفی

- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه نو

- تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

* محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱- هشتگرد – طالقان

۲- پاوه – مریوان (گردنه تته)

۳- وازک – بلده