وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در احکامی جداگانه، سیدسعیدرضا عاملی و مقصود فراستخواه را برای مدت دو سال به‌عنوان اعضای حقیقی شورای سیاست‌گذاری نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در متن احکام صادرشده از طرف حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت اجتماعی آموزش عالی به‌مثابه تعهدی همه‌جانبه و پاسخ‌گویی علمی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی در قبال مصالح عمومی جامعه، عدالت و برابری فرصت‌ها، رفع آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و توسعه ارزش‌های انسانی و اخلاقی، از اولویت‌های راهبردی نظام آموزش عالی در شرایط کنونی عنوان شده است.

بر همین اساس، نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی با هدف شناسایی، تجلیل، ترویج و نهادینه‌سازی فعالیت‌های مسئولانه دانشگاه‌ها، مؤسسه های آموزش عالی و دانشگاهیان طراحی شده و دبیرخانه آن در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مستقر است. مطابق آیین‌نامه این نشان، شورای سیاست‌گذاری به‌عنوان عالی‌ترین رکن و مرجع تصمیم‌گیری کلان، مسئولیت سیاست‌گذاری و راهبری نخستین دوره اعطای نشان را بر عهده دارد.

بر اساس متن احکام، تصویب سیاست‌ها، ضوابط و خط‌مشی‌های کلان اعطای نشان؛ بررسی و تصویب آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی و تأیید نهایی چارچوب و شاخص‌های ارزیابی؛ نظارت بر روند برگزاری جشنواره و دوره‌های اعطای نشان؛ دریافت و بررسی گزارش عملکرد شورای علمی و شورای اجرایی؛ بررسی و تصویب میزان و نوع جوایز برگزیدگان و تعیین سازوکارهای تأمین مالی و منابع لازم برای اعطای جوایز، از جمله وظایف شورای سیاست‌گذاری است.

دکتر سیدسعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دارای دکتری جامعه‌شناسی ارتباطات از دانشگاه رویال هالووی لندن است. وی پیش‌تر مسئولیت‌هایی از جمله ریاست دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، ریاست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی و دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده داشته است.

دکتر مقصود فراستخواه، استاد برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است. حوزه‌های پژوهشی و علمی وی شامل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی، جامعه‌شناسی علم و دانشگاه و مسائل آموزش عالی در ایران است و آثار متعددی در این زمینه‌ها تألیف کرده است.