رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه‌سرا از حضور کارشناسان این اداره در بازار‌های محلی و هفتگی شهرستان برای مقابله با عرضه غیرمجاز پرندگان مهاجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امین آقایی گفت: در هفته گذشته، کارشناسان و ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا از بازار‌های هفتگی شهرستان از جمله بازار محلی تولم‌شهر در ۲ مرحله بازدید کردند.

وی با بیان اینکه تداوم گشت‌ها و نظارت‌های محیط زیستی، نقش مؤثری در جلوگیری از عرضه غیرمجاز پرندگان مهاجر به صورت زنده و یا ذبح‌شده دارد، افزود: استمرار این پایش‌ها در سال‌های گذشته، موجب کاهش چشمگیر تخلف سودجویان در این زمینه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه‌سرا با تأکید بر نقش مشارکت مردم در حفاظت از تنوع زیستی، از شهروندان خواست از خرید، نگهداری و حمایت از تجارت پرندگان وحشی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه عرضه یا فروش غیرقانونی پرندگان مهاجر، به ویژه پرندگان زنده، موضوع را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط بانی یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.