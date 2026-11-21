فرماندار خاتم از برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات خوابگاه‌های دانش‌آموزی، توسعه رشته‌های هنرستانی و بهره‌برداری از پژوهش‌سرای دانش‌آموزی این شهرستان در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع در این نشست با اشاره به محدودیت فضای خوابگاهی برخی مدارس گفت: در یکی از مدارس شهرستان با ۲۵۰ دانش‌آموز، ۵۰ دانش‌آموز به‌صورت شبانه‌روزی تحصیل می‌کنند که فضای خوابگاهی آن با محدودیت جدی روبه‌رو است.

وی افزود: پس از بازدید میدانی از این مدرسه، تصمیمات مناسبی برای جابه‌جایی خوابگاه دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

فرماندار خاتم همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهرستان اظهار داشت: برنامه‌ریزی لازم برای آماده‌سازی زیرساخت این مجموعه انجام شده تا در دهه فجر افتتاح و به بهره‌برداری برسد.

زارع، توسعه رشته‌های تحصیلی در هنرستان‌های شهرستان را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: مقرر شد پیگیری‌های لازم برای ایجاد چند رشته جدید در هنرستان‌های خاتم انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در شهرستان خاطرنشان کرد: بهبود امکانات، تجهیزات و فضا‌های رفاهی مدارس نیز در دستور کار شورای آموزش و پرورش قرار دارد و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و پیگیری مسائل، شاهد اتفاقات مثبت در حوزه تعلیم و تربیت شهرستان باشیم.