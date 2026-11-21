خاموشی برق در کهگیلویه و بویراحمد برای اجرای طرح ملی سامان
با هدف افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدماترسانی، در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد خاموشی بابرنامه برق اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به منظور اجرای طرح ملی سامان و انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه برق، با هدف افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدماترسانی، در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد خاموشی بابرنامه اجرا میشود.
شهرستان بویراحمد
حدفاصل بیمارستان زاگرس تا نجفآباد، اکبرآباد و کارخانه قند از ساعت خاموشی: ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
روستای خنگ، پوزه سفید کاکان، حوزههای سرچنار، دمچنار، میانتنگان و امامزاده علی از ساعت خاموشی: ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
شهرستان گچساران
بیدزرد، سربیشه، امامزاده جعفر، فرودگاه، تلخاب شیرین و بهنوش از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
باباکلان، آبشیرین، بیبیجانآباد و پشهکان از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
شهرستان کهگیلویه
بخشهای قلعهرئیسی و دیشموک از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
شهرستان دنا
کتک، مرغ چنار، تونلهای جادهای ۶ تا ۱۰ و شهرک علوی از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
تلگاه، خمینیآباد دارشاهی تا گندیخوری، توتنده، پمپ بنزین بشار، گردوه، ساران و بتاری از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
شهرستان چرام
آرند و کرهای از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
شهرک صنعتی بردیان از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
شهرستان باشت
روستاهای برغون، گروس، سرآبنیز، آبدگاه تا شاهبهرام و فتح از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
شهرستان لنده
روستاهای پا قلعه، ایدنک و آبرزگه از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
شهرستان بهمئی
بخش ممبی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
شهرستان مارگون
روستاهای رون تا مسیر سیلاب کلوار از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰