با هدف افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد خاموشی بابرنامه برق اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به منظور اجرای طرح ملی سامان و انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه برق، با هدف افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد خاموشی بابرنامه اجرا می‌شود.





شهرستان بویراحمد

حدفاصل بیمارستان زاگرس تا نجف‌آباد، اکبرآباد و کارخانه قند از ساعت خاموشی: ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

روستای خنگ، پوزه سفید کاکان، حوزه‌های سرچنار، دمچنار، میانتنگان و امامزاده علی از ساعت خاموشی: ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان گچساران

بیدزرد، سربیشه، امامزاده جعفر، فرودگاه، تلخاب شیرین و بهنوش از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

باباکلان، آبشیرین، بی‌بی‌جان‌آباد و پشه‌کان از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان کهگیلویه

بخش‌های قلعه‌رئیسی و دیشموک از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

شهرستان دنا

کتک، مرغ چنار، تونل‌های جاده‌ای ۶ تا ۱۰ و شهرک علوی از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

تلگاه، خمینی‌آباد دارشاهی تا گندی‌خوری، توتنده، پمپ بنزین بشار، گردوه، ساران و بتاری از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان چرام

آرند و کره‌ای از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

شهرک صنعتی بردیان از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان باشت

روستا‌های برغون، گروس، سرآبنیز، آبدگاه تا شاه‌بهرام و فتح از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان لنده

روستا‌های پا قلعه، ایدنک و آبرزگه از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان بهمئی

بخش ممبی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان مارگون