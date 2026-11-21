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تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته سیزدهم لیگ برتر تیم استقلال خوزستان را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزبان تیم استقلال خوزستان بود که در پایان شاگردان سید سیروس پورموسوی توانستند میهمان خود را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد.
با این برد تیم فوتبال صنعت نفت ۱۳ امتیازی شد و به رده سیزدهم جدول صعود کرد.
زردپوشان آبادانی در هفته چهاردهم لیگ برتر در تهران مقابل استقلال تهران به میدان خواهند رفت.