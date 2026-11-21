به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور بر اساس اسن گزارش، بررسی عملکرد بند «س» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نشان می‌دهد، اقدام نکردن موثر بانک مرکزی در فراهم‌ساختن زیرساخت پرداخت عوارض از طریق حساب بانکی، موجب اختلال و عدم وصول بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عوارض آزادراهی شده‌است.

در بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیز علاوه بر عدم واریز جرایم مأخوذه به حساب خزانه‌داری کل کشور، محاسبه غیرقانونی جرایم، کاهش مهلت پرداخت عوارض و عدم ارسال گزارش تفصیلی عملکرد به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از جمله انحرافات شناسایی‌شده است. ترک فعل دستگاه‌های متولی از طریق دادسرای دیوان محاسبات پیگیری می‌شود.