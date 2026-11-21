روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: روز گذشته، ۴۳ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه بین المللی کیش به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: ۲۱ پرواز ورودی و ۲۲ پرواز خروجی در مسیر‌های مختلف انجام شد.

روز گذشته ۱۴ شرکت هواپیمایی شامل زاگرس، کیش، فلای‌پرشیا، مهر، قشم، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، کاسپین، آوا، رایمون، ماهان، ساها، پارس، سپهران و فلای‌کیش پروازهای خود را از کیش به مقصد تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، رشت، آبادان و یزد و بالعکس برقرار کردند.

پرواز‌های نجف با مشارکت شرکت‌های هواپیمایی کاسپین و سا‌ها نیز روز گذشته برقرار شد.

شرکت هواپیمایی رایمون نیز پرواز‌های مسیر کیش به یزد و بالعکس را با هدف توسعه شبکه پروازی و تسهیل تردد مسافران برقرار کرد.

با آغاز این پروازها، نخستین مسیر هوایی کیش و یزد فعال شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، پرواز‌های مسیر یزد و کیش روز‌های سه‌شنبه و جمعه هر هفته انجام می‌شود.