به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور تیم فوتسال گهرزمین سیرجان و نگین تندیس قرچک در سالن امام علی (ع) شهر سیرجان به مصاف هم رفتند که سیرجانی‌ها با یک گل حریف خود را شکست دادند.

شاگردان حسین افضلی با گلزنی مهدی مهدی‌خانی در یک بازی نزدیک سه امتیاز حساس را از آن خود کردند تا فاصله خود در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر به هفت امتیاز برسانند و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر از گذشته کنند، بنظر می‌رسد که سیرجانی‌ها مسیر قهرمانی را به خوبی پیدا کرده‌اند.

تیم فوتسال گهرزمین سیرجان با کسب ۱۰ برد همچنان پیشتاز لیگ برتر فوتسال ایران است.