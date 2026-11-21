همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، دو اثر از نویسندگان مهریزی با عنوان‌های راهنمای مشاوره تحصیلی و شغلی و مدیریت تحول در بخش دولتی، در دویست و شصت و چهارمین تجمع مردمی مهریز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این آیین با همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز و با حضور جمعی از مسئولان و استقبال مردم در حسینیه شهدای گمنام برگزار شد.

در این مراسم، کتاب راهنمای مشاوره تحصیلی و شغلی اثر سجاد ابویی و کتاب مدیریت تحول در بخش دولتی اثر داود زارع‌زاده، دو نویسنده مهریزی، معرفی و رونمایی شد.

قریشی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه، این برنامه را فرصتی برای معرفی آثار نویسندگان بومی و تقویت فرهنگ کتابخوانی در جامعه دانست.

در ابتدای این برنامه نیز کتاب‌هایی متنوع با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان حاضران توزیع شد و شرکت‌کنندگان دقایقی را به مطالعه اختصاص دادند.

گفتنی است به ابتکار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز و با همکاری ستاد مردمی رهبر شهید شهرستان و جمعی از مروجان فرهنگ کتاب و کتابخوانی، میز تبادل کتاب هر شب در تجمعات مردمی و همچنین هر هفته در محل اقامه نماز جمعه مهریز برپا می‌شود؛ در این طرح شهروندان می‌توانند کتاب‌هایی را که پیش‌تر مطالعه کرده‌اند، به میز تبادل ارائه دهند و در ازای آن کتاب دیگری برای مطالعه دریافت کنند.