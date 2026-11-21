به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در پیامی ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج را نمی‌توان تنها در قالب یک تشکیلات یا سازمان تعریف کرد؛ بسیج، فرهنگ مسئولیت‌پذیری، حضور به‌موقع و پیشگامی در میدان‌هایی است که مردم و کشور به همت، فداکاری و مشارکت نیاز دارند. ارزش این فرهنگ، بیش از هر چیز در پیوند با مردم و تلاش برای رفع نیاز‌ها و مشکلات آنان معنا پیدا می‌کند.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»

هفته بسیج، فرصتی برای بازخوانی فرهنگ و تفکری است که با فرمان تاریخی امام خمینی (ره) شکل گرفت و در طول سال‌های پس از انقلاب، در عرصه‌های گوناگون دفاع از کشور، خدمت‌رسانی و حل مسائل مردم جلوه‌گر شد.

بسیج را نمی‌توان تنها در قالب یک تشکیلات یا سازمان تعریف کرد؛ بسیج، فرهنگ مسئولیت‌پذیری، حضور به‌موقع و پیشگامی در میدان‌هایی است که مردم و کشور به همت، فداکاری و مشارکت نیاز دارند. ارزش این فرهنگ، بیش از هر چیز در پیوند با مردم و تلاش برای رفع نیاز‌ها و مشکلات آنان معنا پیدا می‌کند.

استان خوزستان، به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم ایثار و مقاومت در تاریخ معاصر ایران، جلوه‌های ماندگاری از این فرهنگ را در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن تجربه کرده است. امروز نیز حضور در عرصه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، کمک به اقشار کم‌برخوردار، مقابله با بحران‌ها و خدمت به مردم، از مهم‌ترین میدان‌های تداوم این روحیه در استان است.

بی‌تردید، پاسداشت فرهنگ بسیج به معنای زنده نگه‌داشتن روحیه فداکاری، همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت مشارکت مردم در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور است؛ مسیری که تداوم آن به همدلی، اعتماد عمومی و حضور مؤثر همه ظرفیت‌های مردمی نیاز دارد.

اینجانب فرارسیدن هفته بسیج را به همه بسیجیان عزیز، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مردم شریف و شهیدپرور استان خوزستان تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌ها و مجاهدت‌های خالصانه آنان در عرصه‌های مختلف قدردانی دارم.

امیدوارم با تکیه بر فرهنگ بسیجی و با الهام از آرمان‌های امام راحل (ره)، قائد شهید و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، شاهد تقویت روحیه خدمت، همبستگی و تلاش جمعی برای پیشرفت و آبادانی خوزستان باشیم.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده

استاندار خوزستان