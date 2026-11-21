کورس پاییزه سوارکاری استان، ۲۹ آبان ماه، با حضور علاقه‌مندان و فعالان این رشته در مجموعه ورزشی ۱۹ مهر و پیست سوارکاری بجنورد برگزار شد. بهمن نوری استاندار خراسان شمالی در حاشیه این رقابت ها با بیان اینکه اسب ترکمن یکی از سرمایه‌های ارزشمند و هویت ساز این منطقه است افزود: با برنامه‌ریزی جدی‌تر، زمینه توسعه پرورش این نژاد اصیل و ارتقای سطح رقابت‌های کورس سوارکاری در استان فراهم شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی

رئیس هیات سوارکاری خراسان شمالی نیز گفت: نخستین دوره مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه بجنورد با حضور ۴۰ راس اسب اصیل ترکمن از نقاط مختلف استان در بجنورد آغاز شد

زهرا معینی افزود: این رقابت‌ها در دو مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر برگزار می‌شود و تلاش شده است شرایط مناسبی برای رقابت اسب‌ها و چابکسواران فراهم شود.

وی افزود: ترویج و معرفی اسب‌های اصیل ترکمن و ایجاد انگیزه و دلگرمی در میان فعالان و صاحبان صنعت اسب استان از اهداف اصلی برگزاری این مسابقات است.

خراسان‌شمالی از مهمترین ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی اسب اصیل ترکمن در کشور محسوب می‌شود و بر اساس آمار موجود، حدود سه‌هزار راس اسب در این استان نگهداری می‌شود که یک‌هزار و ۷۱۲ رأس آن از نژاد اصیل ترکمن است.