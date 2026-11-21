جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه شعار محوری هفته بسیج امسال را بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان عنوان کرد و افزود: برای این هفته ۸۷ برنامه استانی و ۴۹ برنامه شاخص ملی در استان پیش‌بینی شده است .



به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،سردار قنبری با اشاره به برخی برنامه‌های شاخص هفته بسیج اظهار کرد: اجرای پویش میدان همدلی و خیابان خدمت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که در قالب آن، غرفه‌های ارائه خدمات به مردم در محل تجمعات شبانه برپا می‌شود و بسیج تلاش می‌کند خدمات مورد نیاز مردم را در دسترس آنان قرار دهد.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه همچنین از برنامه‌ریزی برای آموزش نیرو‌های ثبت‌نام‌کننده در طرح جان‌فدایان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱۲ هزار نفر در استان برای حضور در این طرح و دریافت آموزش‌های لازم اعلام آمادگی کرده‌اند و آموزش‌ها در نواحی و شهرستان‌ها آغاز شده است. بخشی از این آموزش‌ها نیز با حضور مردم در میدان و در قالب برنامه‌های هفته بسیج برگزار خواهد شد.

سردار قنبری با اشاره به اجرای طرح حکمرانی محله‌محور افزود: این طرح با هدف واگذاری بخشی از امور و مسئولیت‌ها به مردم و استفاده از ظرفیت معتمدان و فعالان محلات دنبال می‌شود. در این چارچوب، شورای محله با شناسایی افراد مؤثر و معتمدان شکل می‌گیرد و فرمانداران به‌عنوان رؤسای شورای عالی شهرستان و فرماندهان سپاه به‌عنوان دبیران این مجموعه، در اجرای آن نقش خواهند داشت.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه در حوزه بسیج دانش‌آموزی، مدارس، ویزیت رایگان در درمانگاه‌های سپاه و خدمات بسیج جامعه پزشکی خبر داد و گفت: در قالب طرح شهید سلامی، تیم‌های پزشکی برای ارائه خدمات به بیمارانی که امکان مراجعه به مراکز درمانی را ندارند، به منازل آنان مراجعه می‌کنند و خدمات ویزیت را به‌صورت خانه‌به‌خانه ارائه خواهند داد.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هفته بسیج، برگزاری برنامه‌های یادبود شهدا و حماسه حضور و اقتدار بسیجیان در پنجم آذر را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس و وضعیت نه جنگ و نه صلح، مشخص نیست در آینده چه اتفاقاتی رخ دهد؛ بنابراین باید آمادگی و تاب‌آوری را در مجموعه‌های اداری و اجرایی تقویت کنیم تا در صورت بروز شرایط خاص، بتوانیم همچون جنگ‌های اخیر به وظایف خود به‌درستی عمل کنیم.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها در اجرای مأموریت‌های بسیج و آزادسازی نیرو‌های بسیجی برای انجام مأموریت‌های ابلاغی تأکید کرد و گفت: مدت زمان در نظر گرفته‌شده برای این مأموریت‌ها از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش یافته است و لازم است مدیران دستگاه‌ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

سردار قنبری با قدردانی از اجرای میز‌های خدمت در ادارات استان، این برنامه را اقدامی ارزشمند در مسیر افزایش رضایتمندی مردم دانست و افزود: انتظار داریم مدیران دستگاه‌های اجرایی در مرکز استان و شهرستان‌ها این برنامه را با جدیت دنبال کنند و با پیگیری واقعی مطالبات و مشکلات مردم، زمینه حل مسائل آنان را فراهم آورند.

وی بر ضرورت تقویت خودحفاظتی در ادارات تأکید کرد و گفت: مسئولیت حفاظت از مجموعه‌های اداری بر عهده مدیران دستگاه‌هاست و مسئولان حراست و فرماندهان پایگاه‌های بسیج ادارات باید با همکاری یکدیگر، نواقص و آسیب‌پذیری‌های احتمالی را شناسایی و برطرف کنند. همچنین انتظار می‌رود فضاسازی و آمادگی محیطی ادارات متناسب با هفته بسیج با جدیت دنبال شود تا برنامه‌های این هفته به بهترین شکل برگزار شود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با تأکید بر نقش محوری بسیج در تأمین امنیت، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مردم گفت: بسیج یک فرهنگ و سرمایه مردمی است که در روز‌های سخت تکیه‌گاه مردم بوده و با تقویت همدلی، مشارکت اجتماعی و روحیه مسئولیت‌پذیری، نقش مؤثری در پیشرفت و اقتدار کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیج از ابتکارات ماندگار امام خمینی (ره) و از یادگار‌های ارزشمند انقلاب اسلامی است، افزود: این شجره طیبه در دوران امام شهید توسعه یافت و در عرصه‌های مختلف به بالندگی رسید و امروز نیز انتظار می‌رود در سایه رهبری و هدایت‌های مقام معظم رهبری، نقش خود را در پیشرفت کشور و کمک به دولت بیش از گذشته ایفا کند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه بسیج صرفاً یک تشکیلات نظامی یا سازمان اداری نیست، تصریح کرد: بسیج یک فرهنگ، باور و تفکر است و بسیاری از افراد ممکن است پرونده سازمانی بسیج نداشته باشند، اما در عمل و رفتار، روحیه بسیجی داشته باشند. امروز هر ایرانی که برای اسلام، انقلاب و وطن احساس مسئولیت می‌کند و در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارد، در حقیقت از فرهنگ بسیجی برخوردار است.

سردار قنبری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره گستردگی عرصه فعالیت بسیج، گفت: بسیج محدود به عرصه نظامی نیست، بلکه ظرفیتی مردمی برای پیشرفت، امنیت، سازندگی و خدمت به جامعه به شمار می‌رود. بسیجیان در دوران دفاع مقدس با ایثار و جانفشانی، بدون برخورداری از آموزش‌های پیچیده نظامی، حماسه‌های بزرگی خلق کردند و در عرصه‌های امنیتی، سازندگی و محرومیت‌زدایی نیز همواره در کنار مردم حضور داشته‌اند.

وی با اشاره به نقش بسیج در تأمین امنیت داخلی در جریان جنگ‌های اخیر افزود: در شرایطی که رزمندگان کشور در میدان نبرد با دشمن مقابله می‌کردند، نیرو‌های بسیجی با حضور در شهرها، خیابان‌ها، گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و ایست‌های بازرسی، امنیت داخل را تأمین کردند تا رزمندگان بتوانند با اطمینان به مأموریت‌های خود در میدان ادامه دهند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دست‌کم ۲۵۰ گروه جهادی در حوزه‌های مختلف در کرمانشاه فعالیت دارند و هر جا برای رفع محرومیت، حل مشکلات مردم و خدمت‌رسانی به جامعه نیازی وجود داشته باشد، بسیج با استفاده از ظرفیت‌های مردمی پای کار آمده است.

سردار قنبری با بیان اینکه بسیج در کنار نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام و کشور است، اظهار کرد: تقویت روحیه عمومی، پشتیبانی از مردم، خدمت‌رسانی و حفظ انسجام اجتماعی از مهم‌ترین نقش‌های بسیج است. تجمعات شبانه و حضور مستمر مردم در میدان نیز نمادی از بصیرت، خودباوری و آگاهی ملت ایران است.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه‌های مختلف، گفت: دشمن تنها به دنبال تصرف سرزمین و جغرافیا نیست، بلکه تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف، بی‌اعتمادی و دوگانگی، انسجام یک ملت را هدف قرار دهد؛ اما سرمایه اصلی جمهوری اسلامی، ملت بزرگ ایران و همبستگی و اراده جمعی مردم است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی در جامعه افزود: همه ما در هر جایگاهی که مسئولیت داریم باید برای حفظ انسجام ملی و انجام مسئولیت خود تلاش کنیم و در برابر توطئه‌هایی که با هدف تضعیف همبستگی مردم دنبال می‌شود، هوشیار باشیم.

سردار قنبری خدمت‌رسانی به مردم را فراتر از یک وظیفه اداری دانست و تصریح کرد: خدمت به مردم یک مسئولیت اخلاقی و انسانی است. گاهی یک پاسخ درست، برخورد محترمانه یا اقدام به‌موقع از سوی یک مسئول می‌تواند امید و اعتماد را در دل یک انسان زنده کند. جامعه امروز به امید نیاز دارد و مسئولان، به‌ویژه مدیران بسیجی، باید برای گسترش امید و افزایش رضایتمندی مردم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه بسیج در روز‌های سخت باید تکیه‌گاه مردم باشد، خاطرنشان کرد: در روز‌های آرام، بسیجی پاسدار امنیت و اقتدار کشور و در روز‌های دشوار، پناه و تکیه‌گاه مردم است. تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که مردم و مسئولان در کنار یکدیگر می‌توانند از مشکلات عبور کنند و اجازه ندهند گرفتاری‌های مردم بدون پیگیری باقی بماند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی و حکمرانی محلی، گفت: یکی از موضوعات محوری امسال بسیج، پیشرفت، تعالی و حکمرانی محلی است و تحقق آن نیازمند محرومیت‌زدایی، کارآمدسازی ساختارها، مشارکت مردم و همراهی مسئولان با ظرفیت‌های مردمی است.