شبکه رادیویی فرهنگ هم‌زمان با فرارسیدن هفته بسیج، با ۲۷ نوبت پخش برنامه و بیش از ۹ ساعت محتوای اختصاصی، به تبیین نقش بسیج در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و ترویج فرهنگ مقاومت می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رحمت‌الله ملایی، مدیر طرح و برنامه‌ریزی شبکه رادیویی فرهنگ، با تشریح رویکرد این شبکه در گرامیداشت هفته بسیج ، از تدوین جدول پخش ویژه‌ای خبر داد که با تمرکز بر بازتاب رویداد‌های میدانی و روایت فعالیت‌های جهادی به روی آنتن می‌رود.

مدیر طرح و برنامه‌ریزی رادیو فرهنگ گفت: بسیج فراتر از یک نهاد، یک تفکر جریان‌ساز در بطن جامعه است و شبکه رادیویی فرهنگ با ۲۷ نوبت پخش برنامه به مدت ۹ ساعت و ۵ دقیقه، به معرفی چهره‌های شاخص بسیجی، فعالیت‌های علمی و جهادی و بازخوانی خاطرات دفاع مقدس می‌پردازد.

ملایی در خصوص جزئیات برنامه‌ها گفت : برنامه زنده «سفره خورشید» با محور پوشش رویداد‌های فرهنگی و گفت‌و‌گو با نخبگان، «بازتاب» با تحلیل رخداد‌های هفته، و برنامه «خط اول» گروه تاریخ و اندیشه در روز‌های پنجشنبه و جمعه با محور تجمعات مردمی از میادین تهران پخش می‌شوند.

وی ادامه داد: در حوزه کتاب و اندیشه، برنامه‌های «باغ دانایی» و «کتاب‌گردی» به معرفی کتاب‌های حوزه مقاومت و گفت‌و‌گو با نویسندگان اختصاص دارند و «مستند فرهنگ»، «سنگر به سنگر» و «نغمه‌ها و سرودها» نیز به ترتیب به روایت زندگی بسیجیان موفق، بازخوانی عملیات‌های دفاع مقدس و بررسی آثار موسیقایی مقاومت می‌پردازند.

این مجموعه برنامه‌ها از ۲۹ آبان تا ۵ آذر روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شوند.