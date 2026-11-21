به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کانون ناشنوایان استان اصفهان گفت: پیش از این ناشنوایان در شهرستان‌ها هیئت مذهبی مستقلی نداشتند که با همکاری کانون ناشنوایان و سازمان تبلیغات اسلامی، زمینه تشکیل هیئت‌های ویژه این جامعه فراهم شد.

حسن روستا افزود: این همایش با برگزاری آیین سنتی سمنوپزان، فرصتی برای مشارکت ناشنوایان در فعالیت‌های مذهبی و آشنایی بیشتر آنان با فرهنگ و معارف اهل‌بیت (ع) فراهم کرد.