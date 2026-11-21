به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان، از طرح‌های مهم زیرساختی دزفول در حوزه آب شرب به شمار می‌رود و با هدف افزایش ظرفیت انتقال و ارتقای پایداری تأمین آب مناطق شهری و روستایی در حال اجراست.

عباس صدریان فر بیان کرد: در بخش نخست این طرح با احداث ۸.۵ کیلومتر خط انتقال از تصفیه‌خانه شمال دزفول تا مقابل ندامتگاه، تأمین آب مناطق ۸۶ هکتار، فرهنگ‌شهر، بهاران، نگارستان، کوی طالقانی و مدرس انجام شده است.

وی ادامه داد: در ادامه این طرح نیز با اجرای ۶ کیلومتر دیگر از این خط، شهر سیاه‌منصور، روستا‌های مهاجرین و کلولی، منطقه سرسرباز و مناطق پیرامونی از مزایای تقویت شبکه آبرسانی بهره‌مند خواهند شد.