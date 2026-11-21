رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش از آغاز اجرای طرح ملی «پایِ درس ایران» از امروز در استان اصفهان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد جریان منسجم و مستمر روایت دستاوردها، ظرفیت‌ها و تجربه‌های موفق نظام تعلیم‌وتربیت در کشور و با مشارکت هفتگی ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها اجرا می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، زهرا علی‌اکبری با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح ملی «پایِ درس ایران» با رویکرد تقویت جریان اطلاع‌رسانی هدفمند، توسعه مشارکت رسانه‌ای استان‌ها و بازنمایی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های نظام تعلیم‌وتربیت رسمی عمومی کشور طراحی شده است و تلاش دارد با بهره‌گیری از توان رسانه‌ای استان‌ها، تصویری جامع، مستند و امیدآفرین از تلاش‌ها و فعالیت‌های معلمان، دانش‌آموزان و مجموعه‌های آموزشی و تربیتی در سراسر ایران ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه این طرح در چارچوب اهداف و راهکار‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و با تأکید بر جهاد تبیین دنبال می‌شود، افزود: یکی از ضرورت‌های امروز نظام اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش، عبور از انتشار پراکنده اخبار و حرکت به سمت روایت‌گری هدفمند، مستمر و مسئله‌محور از ظرفیت‌ها، اقدامات و دستاورد‌های این مجموعه بزرگ ملی است. «پایِ درس ایران» بستری برای تحقق این رویکرد و تقویت پیوند رسانه‌ای میان ستاد وزارتخانه و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها خواهد بود.

اصفهان؛ میزبان نخستین روایت «پایِ درس ایران»

علی‌اکبری با اشاره به آغاز رسمی این طرح از امروز تصریح کرد: در نخستین گام، استان اصفهان به‌عنوان میزبان اجرای طرح انتخاب شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر هفته یکی از استان‌های کشور با محوریت اداره اطلاع رسانی و روابط‌عمومی و مشارکت بخش‌های مختلف آموزشی و پرورشی، میزبان روایت ظرفیت‌ها، اقدامات شاخص و تجربه‌های موفق آموزش‌وپرورش خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: در این فرایند، روابط‌عمومی استان منتخب با همکاری مدارس، معلمان، دانش‌آموزان و سایر بخش‌های مرتبط، مجموعه‌ای از محتوا‌های رسانه‌ای متنوع و مستند را برای انتشار در پورتال و شبکه‌های اجتماعی رسمی وزارتخانه تهیه و ارائه می‌کند. معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های استان، روایت تجربه‌های حرفه‌ای معلمان و مربیان، معرفی دانش‌آموزان افتخارآفرین، انعکاس ابتکار‌های مدارس و انتشار یادداشت مدیرکل آموزش‌وپرورش استان از جمله محور‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

از روایت معلمان تا بازنمایی دستاورد‌های دانش‌آموزان

وی با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه انسانی و تجربه‌های ارزشمند میدانی در نظام تعلیم‌وتربیت، خاطرنشان کرد: در طرح «پایِ درس ایران»، معلمان، مربیان و همکاران پرتلاش آموزش‌وپرورش در کانون روایت قرار دارند و تلاش می‌شود با چهره‌نگاری از افراد اثرگذار، معرفی ابتکار‌ها و تجربه‌های حرفه‌ای و بازتاب فعالیت‌های خلاقانه مدارس، ابعاد کمتر دیده‌شده تلاش‌های جامعه بزرگ فرهنگیان به افکار عمومی معرفی شود.

علی‌اکبری افزود: همچنین موفقیت‌ها و افتخارآفرینی‌های دانش‌آموزان، ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی استان‌ها و تجربه‌های موفق آموزشی، در قالب گزارش‌های خبری، یادداشت‌ها، ویدئوها، اینفوگرافیک‌ها و سایر قالب‌های رسانه‌ای روایت خواهد شد تا مخاطبان بتوانند تصویری ملموس‌تر و دقیق‌تر از گستره فعالیت‌های آموزش‌وپرورش در نقاط مختلف کشور داشته باشند.

شکل‌گیری شبکه ملی روایت آموزش‌وپرورش

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در پایان، «پایِ درس ایران» را زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جریان ملی و مشارکتی در حوزه اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش دانست و گفت: باور داریم هر استان، روایت‌های ارزشمند و ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که شایسته دیده‌شدن و شنیده‌شدن در سطح ملی است. این طرح فرصتی فراهم می‌کند تا روایت آموزش‌وپرورش از دل مدارس، کلاس‌های درس و تلاش‌های معلمان و دانش‌آموزان شکل بگیرد و با همراهی شبکه روابط‌عمومی استان‌ها، به مخاطبان سراسر کشور منتقل شود.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که با استمرار این جریان هفتگی، ضمن افزایش سهم استان‌ها در روایت رسانه‌ای آموزش‌وپرورش، زمینه معرفی متوازن ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور، انتقال تجربه‌های اثربخش و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی نظام تعلیم‌وتربیت فراهم شود؛ چراکه روایت دقیق و مستند از تلاش‌های صورت‌گرفته در مدارس و مناطق آموزشی، بخشی مهم از تبیین جایگاه آموزش‌وپرورش در پیشرفت و آینده ایران است.