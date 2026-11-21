به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود.

در یکی از مهم‌ترین بازی‌های این هفته، تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۶:۱۵ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر میزبان تیم آلومینیوم اراک خواهد بود.

بر اساس جدول رده‌بندی، تیم نساجی مازندران با ۱۲ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد و در سوی مقابل، آلومینیوم اراک با ۱۷ امتیاز در جایگاه ششم جدول ایستاده است. شاگردان سعید دقیقی در هفته‌های اخیر با وجود ارائه فوتبال هجومی، در کسب نتیجه ناکام مانده‌اند و به دنبال استفاده از فرصت میزبانی برای بهبود جایگاه خود هستند.

یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های این دیدار، محرومیت سعید دقیقی سرمربی نساجی، از همراهی تیمش است. دقیقی به دلیل دریافت دو کارت زرد، اجازه حضور روی نیمکت و هدایت مستقیم شاگردانش را ندارد و این مسابقه را از روی سکو‌ها دنبال خواهد کرد. غیبت او می‌تواند چالشی جدی برای نساجی در این بازی خانگی باشد.

ادعای بازیکن آلومینیوم: حریف آسانی نیستیم

محمود مطلق‌زاده هافبک آلومینیوم اراک درباره این مسابقه گفت: نساجی در کیفیت فنی بازیکنانش شکی نیست و مربی خوبی مثل سعید دقیقی دارد که تیم‌هایش پرس می‌کنند و دوندگی بالایی دارند.

وی افزود: نساجی در زمین خودش از حمایت هواداران بهره می‌برد، اما ما هم اهداف و انگیزه‌های خودمان را داریم و می‌خواهیم در زمین حریف به پیروزی برسیم.

داوران این دیدار:

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، امیر عرب‌براقی را به عنوان داور این مسابقه انتخاب کرده است. امیرمحمد داوودزاده و علیرضا طاهرخانی به عنوان کمک‌داور او را همراهی می‌کنند. علی سام داور چهارم، حسین زمانی و بهاره سیفی داوران VAR و سعید علی‌نژادیان ناظر داوری این دیدار خواهند بود.

دیدار تیم‌های نساجی مازندران و آلومینیوم اراک، از سیاعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه امروز از شبکه استانی مازندران برای علاقمندان پخش می‌شود.