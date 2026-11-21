به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: همزمان با برگزاری مانور سراسری مشترک آب و برق در کشور، عملیات برخورد با چاه‌های غیرمجاز و صیانت از منابع آب زیرزمینی در استان اصفهان در روز‌های پایانی آبان ماه با مشارکت نیرو‌های شرکت آب منطقه‌ای و صنعت برق در شهرستان‌های استان اجرا شد. در این عملیات، ۱۱۱ حلقه از مجموع ۱۱۶ حلقه چاه هدف، معادل حدود ۹۶ درصد، تعیین‌تکلیف شد.

خلیل دادخواه افزود: از مجموع چاه‌های تعیین‌تکلیف‌شده، ۶۳ حلقه با اجرای عملیات پر و مسلوب‌المنفعه و ۴۸ حلقه از طریق پلمب، از مدار بهره‌برداری خارج شدند.

وی با اشاره به روند اجرای مانور افزود: بخشی از عملیات پیش از روز اصلی مانور آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که ۲۵ حلقه چاه در ۱۸ آبان‌ماه و ۱۶ حلقه در روز‌های ۱۹ تا ۲۴ آبان‌ماه تعیین‌تکلیف شد و ۷۰ حلقه دیگر نیز در روز ۲۵ آبان‌ماه، همزمان با اجرای اصلی مانور، مورد اقدام قرار گرفت.

دادخواه با بیان اینکه اجرای این عملیات مستلزم هماهنگی میدانی و سازماندهی گسترده نیرو‌های اجرایی بود، بیان کرد: ۳۰ گروه مشترک آب و برق با مشارکت ۱۵۹ نفر از نیرو‌های دو مجموعه، در کنار نیرو‌های ستادی، مسئولیت اجرای عملیات در سطح شهرستان‌های استان را بر عهده داشتند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، همکاری مشترک مجموعه آب و برق را از الزامات مدیریت مؤثر منابع آب زیرزمینی دانست و تاکید کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی دو مجموعه، امکان برخورد هماهنگ‌تر با تخلفات و مقابله مؤثرتر با بهره‌برداری‌های غیرمجاز را فراهم می‌کند.