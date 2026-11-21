حکومت میانمار در واکنش به حکم تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا، اتهام نسل‌کشی را رد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، حکومت میانمار در واکنش به حکم تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا، این رأی را ناعادلانه خواند و همچنان اتهام نسل‌کشی را رد کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکمی بی‌سابقه اعلام کرد میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب نسل‌کشی شده است، این نخستین بار در تاریخ ۸۰ ساله این دیوان است که مسئولیت یک کشور در ارتکاب نسل‌کشی به‌طور رسمی تأیید می‌شود.

قضات دیوان اعلام کردند روستا‌های روهینگیا به طور سازمان‌یافته تخریب و ساکنان آنها آواره شدند و این اقدامات با هدف نابودی بخشی از جمعیت این اقلیت مسلمان صورت گرفته است.

دیوان همچنین میانمار را موظف کرد زمینه بازگشت امن آوارگان و پیوستن دوباره خانواده‌های جدا شده را فراهم کند و خسارت‌های وارد شده به قربانیان را جبران کند، میزان غرامت در مراحل بعدی تعیین خواهد شد، همزمان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بازدید از اردوگاه‌های پناهندگان روهینگیا در منطقه کاکس‌بازار بنگلادش از حکومت میانمار خواست زمینه بازگشت امن، داوطلبانه و آبرومندانه صد‌ها هزار آواره را فراهم کند.

خلیل‌الرحمن تأکید کرد صدور حکم روی کاغذ به معنای تحقق عدالت در زندگی نیست و این تصمیم باید در عمل اجرا شود، با این حال ادامه جنگ داخلی در میانمار و حملات هوایی ارتش به مناطق مختلف نگرانی‌ها درباره امنیت بازگشت آوارگان را افزایش داده است.

برآورد‌های یک نهاد ناظر بر درگیری‌ها نشان می‌دهد جنگ داخلی این کشور که پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ آغاز شد تاکنون بیش از صد هزار کشته بر جای گذاشته است.