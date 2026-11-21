فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان خاتم از اجرای ۵۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و محرومیت‌زدایی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ فتحی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان خاتم با تبریک هفته بسیج به مردم ولایتمدار و بسیجیان شهرستان گفت: هفته بسیج فرصت ارزشمندی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تجلیل از ایثارگری‌های بسیجیانی است که در دوران دفاع مقدس و حوادث مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، برای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی جانفشانی کردند.

فتحی با اشاره به شعار محوری هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» افزود: امسال ۵۰ عنوان برنامه با همکاری امام جمعه، فرماندار، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و اقشار مختلف بسیج در سطح شهرستان خاتم برنامه‌ریزی شده است.

وی، دیدار با امام جمعه، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، حضور سازمان‌یافته بسیجیان در نماز جمعه، دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و بسیجیان، برگزاری یادواره شهدای شهرستان و تجلیل از مادران و همسران شهدا را از جمله برنامه‌های این هفته برشمرد.

فتحی برگزاری همایش رزمندگان بسیجی، همایش اقتدار بسیج در پنجم آذر با حضور اقشار مختلف بسیج، مردم و مسئولان، برپایی اردو‌های جهادی و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در روستا‌ها را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های خدماتی و اجتماعی از جمله واکسیناسیون دام‌ها در روستاها، ویزیت رایگان بیماران با مشارکت جامعه پزشکی، برگزاری نشست‌های بصیرتی در مدارس و محلات و حضور مسئولان در قالب قرارگاه محله اسلامی برای بررسی و پیگیری مشکلات مردم خبر داد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم در پایان ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم و بسیجیان، زمینه رسیدگی به مسائل و مشکلات محلات و ارتقای خدمات‌رسانی در سطح شهرستان فراهم شود.