وزیر راه و شهرسازی در بازدید صبح امروز خود از مرحله سوم آزادراه تهران–شمال، در جریان آخرین اقدامات اجرایی، چالش‌های فنی و وضع پیشرفت یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمل‌ونقلی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح امروز ۳۰ آبان با حضور در محدوده اجرایی مرحله سوم آزادراه تهران–شمال، از آخرین وضع عملیات اجرایی این طرح بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت فعالیت‌ها، اقدامات انجام‌شده و مسائل و موانع پیش‌روی تکمیل این قطعه آزادراهی قرار گرفت.

در این بازدید، بخش‌های مختلف عملیات اجرایی مرحله سوم آزادراه تهران–شمال مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان و دست‌اندرکاران طرح، گزارشی از آخرین اقدامات، برنامه‌های اجرایی و الزامات فنی و پشتیبانی مورد نیاز برای پیشبرد طرح ارائه کردند.

وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید که جمعی از معاونین او را همراهی می‌کردند، بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرای طرح، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و مدیریتی برای تسریع در پیشبرد عملیات تأکید کرد.

مرحله سوم آزادراه تهران–شمال به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم این محور راهبردی، از جایگاه ویژه‌ای در تکمیل شبکه آزادراهی کشور برخوردار است. تکمیل این مسیر می‌تواند در ارتقای ظرفیت جابه‌جایی، بهبود دسترسی‌های ارتباطی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل سفر‌های بین‌شهری نقش مؤثری داشته باشد.