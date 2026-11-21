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صدها اردک سرسبز میهمان آبگیرهای پناهگاه حیات وحش میاندشت شدند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم از حضور صدها قطعه اردک سرسبز در آبگیرهای پناهگاه حیات وحش میاندشت خبر داد.
احمد صفرزاده گفت: وجود آبگیرهای متعدد و شرایط مناسب زیستگاهی در پناهگاه حیات وحش میاندشت، هر ساله زمینه حضور شمار زیادی از پرندگان مهاجر را فراهم میکند.
وی افزود: اردکهای سرسبز از جمله پرندگانی هستند که این منطقه را برای استراحت و زمستانگذرانی انتخاب میکنند و حضور آنها نشاندهنده اهمیت زیستگاههای آبی میاندشت برای پرندگان مهاجر است.