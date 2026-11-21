صد‌ها هزار دانشجو و دانش آموز به همراه استادان و معلمان در ۲۵ کشور اروپایی با شعار محوری «برای آینده خودمان تلاش می‌کنیم نه برای جنگ‌های دولت هایمان» خشم و اعتراض خود را به کاهش بودجه خدمات عمومی و نظام آموزشی و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی همزمان با افزایش نظامی گیری و بودجه نظامی ابراز کردند. این اعتراض‌های گسترده در انگلیس در چهارصد نقطه شهر‌ها و مراکز آموزشی برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، خیزش فراگیر جوانان ارپایی علیه سیاست‌های جنگ افروزانه حکومت‌های غربی و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی که از فرانسه آغاز شد پس از چند کشور اروپایی به انگلیس رسید.

یک دانشجوی انگلیسی گفت: امروز جوانان در سراسر بریتانیا دست به تظاهرات زدند. ما می‌خواهیم برای آینده خودمان تلاش کنیم نه برای جنگ‌های دولت هایمان. دولت‌های ما، هرچه پول از مردم می‌گیرند، خرج جنگ‌ها می‌کنند مثل همین جنگ وحشیانه علیه ایران که هزینه‌های زندگی ما را به اوج رسانده است.

در انگلیس ده‌ها نهاد مردمی و سازمان‌های مدنی حمایت خود را از جنبش دانشجویان ضد جنگ و ضد سیاست‌های ریاضتی دولت ابراز کردند.

یک فعال مدنی در انگلیس گفت: قطعا ما نگران آینده جوانانیم، من خودم به علت ناتوانی جسمی نمی‌توانم شغل دائمی پیدا کنم، نمی‌توانم زندگی عادی داشته باشم، با شغل موقت نمی‌توانم از پس هزینه‌های زندگی بربیام. دولت ما پول برای کمک به جنگ افروزان دارد، اما به ما که می‌رسد می‌گوید پول نداریم و باید ریاضت اقتصادی را تحمل کنید.

در انگلیس سازمان دهندگان این تظاهرات می‌گویند همزمان با ۲۵ کشور اروپایی ده‌ها هزار دانشجو و دانش آموز به همراه استادان و معلمان در چهارصد نقطه شهر و مراکز آموزشی مطالبات خود را فریاد زدند.

یک دانشجوی انگلیسی حاضر در این تظاهرات گفت: آمده‌ایم تا به دولت بگوییم ما با سیاست‌های جنگ افروزی دولت با سیاست آموزشی دولت مخالفیم. چرا باید ما دانشجویان با ده‌ها هزار پوند بدهی، فارغ التحصیل شویم و دولت به جای کمک به ما جوانان، با پول ما مردم دارد جنگ افزار می‌سازد و به جنگ افروزان برای کشتار بیشتر مردم کمک می‌کند ما امیدواریم با تداوم جنبش جوانان و سازماندهی آن، به این سیاست‌های مخرب پایان دهیم.

پلیس انگلیس شماری از دانشجویان معترض را بازداشت و به جمع ۴۲۰۰ فعال مدنی بازداشت شده حامی حقوق مردم فلسطین ملحق کرد.

ماهاست که قشر‌های مختلف مردم به ویژه جوانان در انگلیس درخواست قطع حمایت‌های مالی و تحصیلاتی از جنگ افروزان به جای کاهش بودجه خدمات عمومی و آموزشی را به مطالبه عمومی مبدل کرده‌اند. درخواستی که بی‌توجهی به آن موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها را در پی داشته است.

اظهارات:

۱ – دانشجوی انگلسیی

۲ – فعال مدنی در انگلیس

۳ – دانشجوی انگلسیی