در جلسه هماهنگی و بررسی وضعیت سگ‌های بلاصاحب و حیوانات رها شده در سطح شهر میبد؛ راهکار‌های مدیریت و ساماندهی این حیوانات مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست، بر جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های ولگرد با همکاری دستگاه‌های مسئول و اجرای برنامه‌ای هماهنگ و هدفمند تأکید شد.

همچنین فرهنگ‌سازی عمومی برای مدیریت صحیح پسماند و زباله‌های شهری، جلوگیری از رهاسازی پسماند‌های غذایی در معابر و خودداری از غذا دادن به حیوانات بلاصاحب، به‌عنوان راهکار‌های مؤثر در کنترل تجمع و افزایش جمعیت این حیوانات مورد توجه قرار گرفت.

در این جلسه تأکید شد؛ ساماندهی پایدار سگ‌های بلاصاحب، علاوه بر اقدامات اجرایی دستگاه‌ها، نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری شهروندان در حفظ بهداشت، سلامت و ایمنی محیط شهری است.