مراسم یادواره شهدای شهر مجومرد و بزرگداشت حجت‌الاسلام سید کاظم رضوی، امام جمعه فقید اشکذر با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در حسینیه بزرگ مجومرد یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مراسم که با هدف بزرگداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و همچنین یادبود مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید کاظم رضوی، امام جمعه فقید اشکذر برگزار گردید، با حضور جمعی از شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی همراه بود.

برنامه با خوش‌آمدگویی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آغاز شد و در ادامه، مسئولان با سخنرانی در تجلیل از مقام شهدا و خدمات مرحوم سید کاظم رضوی، به برگزاری این مراسم پرداختند.

در بخشی از این مراسم، گروه‌های مختلف سرود شهر مجومرد با اجرای قطعات حماسی، فضای معنوی و شورآفرین خاصی به برنامه بخشیدند.



در پایان نیز با مداحی و ذکر مصائب اهل‌بیت (ع)، مراسم به پایان رسید.