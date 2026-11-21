به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس، فراساحل غربی استان و مناطق جنوبی و غربی جزایر کیش و لاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش بینی می‌شود.

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مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر غربی صورت پذیرد و شناور‌های تجاری از رفت و آمد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

از لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری، دمای استان تغییر چندانی ندارد.