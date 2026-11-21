به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی فارس از آغاز فرآیند برون‌سپاری اجرای آزمون‌های دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری به بخش خصوصی خبر داد.

حیدرعلی زاهدیان‌نژاد، افزود: در این دوره که در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد، ۴۰۰ هنرجو در قالب ۶ گروه مختلف شرکت کردند که این رویکرد به عنوان گامی در جهت تعامل میان بخش دولتی و فعالان این حوزه شناخته می‌شود.

بر اساس این رویکرد جدید، هدف از این آزمون ها، ارتقای سطح علمی و کیفی خدمات گردشگری در استان از طریق مشارکت فعال تشکل‌های حرفه‌ای است.

زاهدیان‌نژاد اظهار داشت: این اقدام در راستای سیاست دولت مبنی بر تفویض اختیارات به بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای صورت گرفته است.

وی تأکید کرد که با این تغییر رویکرد، نقش دولت از «اجرا» به «نظارت» تغییر یافته و تمرکز اصلی بر نظارت بر کیفیت آموزش و استاندارد بودن فرآیند‌ها خواهد بود.

معاون گردشگری استان فارس افزود: این انتقال مسئولیت، باعث افزایش رقابت‌پذیری و بهبود تجربه گردشگران داخلی و خارجی می‌شود.

به گفته زاهدیان‌نژاد، ارتقای دانش عملی و علمی گردشگران، مستقیماً با کیفیت خدمات در ارتباط بوده و منجر به افزایش ظرفیت جذب گردشگر در استان فارس خواهد شد.