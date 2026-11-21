به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از اجرای سراسری دستورالعمل تولید مرغ سایز از اول دی ماه سال جاری در کشور خبر داد و جایگاه استان مازندران را در این زمینه مناسب ارزیابی کرد.

حسین نگهدار با اشاره به ضرورت اجرای این طرح در راستای افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های تولید، تنظیم بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و توسعه صادرات اظهار داشت: اجرای طرح مرغ سایز با هدف بهبود ضریب تبدیل خوراک، کاهش تلفات دوره پرورش، ارتقای سلامت جامعه، کاهش چربی و ضایعات لاشه و انطباق با تکالیف قانونی مندرج در ماده سی و دوم فصل هفتم قانون برنامه هفتم، به صورت سراسری و الزامی از ابتدای دی ماه در کشور عملیاتی می‌شود.

او با بیان عملکرد مناسب واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان مازندران افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، سهم کشوری تعیین‌شده برای تولید مرغ سایز تا پایان سال جاری معادل سی درصد است، که استان مازندران به لطف تلاش مرغداران، تشکل‌های تخصصی و کارشناسان توانسته است تاکنون سهمی در حدود ۳۵ درصد از کل مرغ‌های تولیدی خود را به استاندارد مرغ سایز اختصاص دهد و به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این حوزه در سطح کشور شناخته شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: تولید مرغ در وزن و سن بهینه علاوه بر بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های دامی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی و کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید، موجبات عرضه لاشه‌های باکیفیت، سالم و استاندارد را فراهم ساخته و بستر مناسبی را برای توسعه بازار‌های صادراتی و تنظیم تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا در بازار مصرف ایجاد می‌کند.

نگهدار در پایان ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی فعالان زنجیره تولید، اتحادیه‌ها واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان و کشتارگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند، همراهی بیش از پیش بهره‌برداران و رعایت الگو‌های فنی پرورش، مازندران همچنان جایگاه ممتاز خود را به عنوان قطب نخست تولید محصولات پروتئینی باکیفیت و استاندارد در سطح کشور حفظ کند.