آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای گمنام شهرستان مهریز به مناسبت هفته بسیج، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم، حاضران با غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای گمنام، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تجدید عهد کردند.

سرهنگ دشت آبادی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه و نقش بسیج در عرصه‌های مختلف کشور، بسیج را مجموعه‌ای برخاسته از مردم و متکی بر روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت دانست و بر تداوم نقش‌آفرینی بسیجیان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و خدمت‌رسانی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به دستاورد‌ها و ظرفیت‌های بسیج، بر ضرورت تقویت روحیه بسیجی، حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و استمرار خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.

این مراسم در راستای گرامیداشت هفته بسیج و پاسداشت مقام شامخ شهدا برگزار شد.