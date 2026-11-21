وزارت خزانه‌داری آمریکا در دیدار با مقام‌های دولتی و نهاد‌های نظارتی مالزی و سنگاپور، خواستار تشدید نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران شد و درباره پیامد‌های رعایت نکردن تحریم‌های یکجانبه واشنگتن هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مقام‌های آمریکایی در این دیدار‌ها از مالزی و سنگاپور خواسته‌اند فعالیت شرکت‌ها و شبکه‌های مالی و تجاری مرتبط با ایران را به ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل دریایی، خدمات هوایی و شبکه‌های تأمین کالا با حساسیت بیشتری زیر نظر بگیرند.

یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن به دنبال شناسایی شرکت‌هایی است که به گفته این کشور ممکن است به عنوان پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی ایران عمل کنند.

بر اساس این گزارش انتقال نفت ایران از طریق کشتی به کشتی در آب‌های اطراف مالزی، سنگاپور و اندونزی نیز از محور‌های مورد توجه آمریکا بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش به پرواز‌های مستقیم ایران به مالزی اشاره شده است، مقام آمریکایی بدون نام بردن از شرکت هواپیمایی مشخص موضوع فعالیت یک شرکت هواپیمایی ایرانی در مسیر مالزی را در دیدار با مقام‌های این کشور مطرح کرده است.

در واکنش به این تحولات دولت سنگاپور اعلام کرده است که به اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند است و برای جلوگیری از سوءاستفاده از ساختار‌های تجاری و مالی این کشور نظارت‌ها را تقویت می‌کند.

دولت مالزی تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این دیدار‌ها پاسخ نداده است.