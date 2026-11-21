به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، دیدار‌های پایانی دسته برتر پنگ پنگ پسران کشور، شامگاه دیشب جمعه بیست و نهم آبان در خانه تنیس روی میز شیراز برگزار شد و یاسین شعاری از مازندران با عملکردی موفق بر سکوی نخست ایستا، پاکزاد رحیمیان از کردستان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و علی زینلی از اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

داریوش ضرغام پور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز گفت: این رقابت‌ها با شرکت ۲۳۴ ورزشکار برگزار شد و پینگ پنگ بازان ابتدا در دسته آزاد به مدت دو روز در جدول گروهی و حذفی با هم رقابت کردند و سپس ۸ نفر برتر با ۸ نفر برتر دور قبل که در قائم شهر برگزار شده بود به مدت ۲ روز و به صورت گروهی مسابقه دادند.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز گفت: ۱۲ نفر برتر این رقابت‌ها به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت خواهند شد.