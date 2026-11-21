سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: محدودیتی برای خرید نان به میزان مصرف متعارف مردم اعمال نمی‌شود و این طرح تنها برای مقابله با کارت‌های نامتعارف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رضا عبیات سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی آرد در استان خوزستان تأکید کرد: هدف این طرح جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله با کارت‌های نامتعارف در خرید از نانوایی‌هاست و به هیچ عنوان شامل خرید‌های متعارف شهروندان از نانوایی‌های دولتی استان به‌ویژه شهر اهواز، نمی‌شود.

او افزود: جای هیچ‌گونه نگرانی برای تهیه نان مورد نیاز مردم وجود ندارد؛ کارت‌های نامتعارف کارت‌هایی هستند که جنبه اقتصادی و تجاری دارند و شهروندی را که به صورت کاملاً نرمال و متعارف خرید می‌کند، مدنظر قرار نمی‌دهند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: اصولاً هیچ‌گونه محدودیتی در سهمیه نان برای شهروندان از سوی دولت در نظر گرفته نشده است و اجرای برنامه‌هایی مانند مدیریت هوشمند آرد و نان صرفاً به منظور جلوگیری از سوءاستفاده افرادی است که نان یارانه‌ای را برای مصارف غیرخانوار خریداری می‌کنند.

عبیات، درباره احتمال واگذاری کارت‌های خانوار به سودجویان هشدار داد و افزود: اگر کارت‌ها در اختیار دیگران قرار گیرد و استفاده شود به حساب سرانه و سهمیه خانوار منظور خواهد شد چرا که با کارت‌های غیرمتعارف روزانه تا ۱۰۰ و ۲۰۰ بار خرید انجام شده است.