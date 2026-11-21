به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، دومین جشنواره کلمپه کرمان از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه با برپایی بیش از ۵۰ غرفه و حضور تولیدکنندگان و فعالان حوزه شیرینی‌های سنتی برگزار شد

در این جشنواره، انواع کلمپه و دیگر محصولات بومی و سنتی کرمان در معرض دید و خرید علاقه‌مندان قرار گرفت و برنامه‌هایی نیز برای معرفی و آموزش پخت این شیرینی اصیل ارائه شد.

کلمپه به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین سوغات کرمان، با ترکیبی از خرما، آرد و ادویه‌های سنتی، بخشی از هویت فرهنگی و خوراکی این استان به شمار می‌رود.

معرفی این محصول، حمایت از فعالان صنعت شیرینی‌سازی و فراهم کردن زمینه توسعه بازار‌های فروش داخلی و خارجی از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شده است.