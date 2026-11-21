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دومین جشنواره کلمپه به مدت سه روز در باغ تاریخی بیرم آباد کرمان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، دومین جشنواره کلمپه کرمان از ۲۷ تا ۲۹ آبانماه با برپایی بیش از ۵۰ غرفه و حضور تولیدکنندگان و فعالان حوزه شیرینیهای سنتی برگزار شد
در این جشنواره، انواع کلمپه و دیگر محصولات بومی و سنتی کرمان در معرض دید و خرید علاقهمندان قرار گرفت و برنامههایی نیز برای معرفی و آموزش پخت این شیرینی اصیل ارائه شد.
کلمپه بهعنوان یکی از شناختهشدهترین سوغات کرمان، با ترکیبی از خرما، آرد و ادویههای سنتی، بخشی از هویت فرهنگی و خوراکی این استان به شمار میرود.
معرفی این محصول، حمایت از فعالان صنعت شیرینیسازی و فراهم کردن زمینه توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شده است.