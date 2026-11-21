نخستین سالگرد شهادت سردار عبدالحسین چراغی و شهید خلبان حسین شربتی، با حضور گسترده مردم در شهرک امیریه شهریار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین سالگرد شهادت سردار عبدالحسین چراغی و شهید خلبان حسین شربتی، با برگزاری آیینی ویژه در سالن یاوران شهرک امیریه شهریار گرامی داشته شد.

این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار برگزار گردید، با برگزاری سخنرانی، مداحی و سوگواری برای عاشقان اهل‌بیت (ع) همراه بود.

در این آیین بزرگداشت، حاضرین با یادکرد از سوابق و فداکاری‌های این دو شهید بزرگوار، بر تداوم مسیر آنان در حفاظت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از میهن تأکید کردند.