نشست شورای مرکزی مجمع آزادی برای ملت‌ها به میزبانی مسکو، با حضور احزاب ۶۰ کشور جهان، امسال در حالی برگزار شد که، حزب موتلفه اسلامی به نمایندگی از احزاب ایرانی، در این اجلاس بین‌المللی حضور داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، نشست شورای مرکزی «مجمع آزادی برای ملت‌ها» به میزبانی مسکو، با حضور احزاب ۶۰ کشور جهان، امسال در حالی برگزار شد که حزب موتلفه اسلامی به نمایندگی از احزاب ایرانی، در این اجلاس بین‌المللی حضور داشت.

در گردهمایی بین‌المللی شورای مرکزی مجمع آزادی برای ملت‌ها، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، که به دعوت حزب حاکم روسیه متحد شرکت کرده بود، در سخنانی، ابعاد و پیامد‌های تحریم‌های ظالمانه آمریکا و تحمیل دو جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

«محمدعلی امانی» با اشاره به تهاجم وحشیانه آمریکایی - صهیونی علیه کشورمان گفت: ملت شجاع و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با مقاومتی جانانه، در برابر دشمنان ایستادگی و طعم شکستی تاریخی را به مهاجمان چشاندند.

«ولادیمیر سنکوف» مدیر اجرایی مجمع آزادی برای ملت‌ها نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به سخنرانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: نماینده ایران در مجمع آزادی برای ملت‌ها، ضمن تشریح اقدامات جنایتکارانه آمریکا و اسراییل در تهاجم به ایران، استقامت بی‌نظیر این کشور در برابر مهاجمان را تشریح کرد.

وی افزود: مهمترین اتفاق دنیا، آشکار شدن ذلت و زبونی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران است.

ولادیمیر سنکوف تاکید کرد: در واقع ایرانی‌ها با ایستادگی جانانه خود در برابر آمریکا، درس بزرگی به سایر ملت‌ها و کشور‌های مستقل آموختند و نشان دادند که ابرقدرت خودبزرگ بین جهان، یک ببر کاغذی بیش نیست.