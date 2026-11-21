جمعی از شهروندان ترکیه و حامیان فلسطین با برگزاری راهپیمایی در آنکارا، کشتار کودکان غزه را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از کودکان فلسطینی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، جمعی از شهروندان ترکیه و حامیان فلسطین با برگزاری راهپیمایی در آنکارا، کشتار کودکان غزه را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از کودکان فلسطینی شدند. این راهپیمایی با شعار حمایت از حق حیات، آینده و امید کودکان غزه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان پس از تجمع در مسجد طوبی آلتینوک، به سمت سفارت آمریکا در آنکارا حرکت کردند تا اعتراض خود را به تداوم خشونت‌ها علیه کودکان فلسطینی اعلام کنند.

برگزارکنندگان این تجمع با اشاره به آمار بیش از ۲۱ هزار کودک جان‌باخته در غزه، تأکید کردند که کودکان فلسطینی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود، از جمله حق زندگی در امنیت، آموزش و برخورداری از آینده‌ای روشن محروم شده‌اند.

حاضران همچنین با تأکید بر مسئولیت نهاد‌های بین‌المللی در حفاظت از غیرنظامیان، خواستار پایان یافتن کشتار کودکان، توقف حملات علیه غیرنظامیان و تضمین دسترسی مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه شدند.

در صفوف ابتدایی این راهپیمایی، کودکان حضور داشتند و شرکت‌کنندگان با حمل پرچم‌های فلسطین، شعار‌هایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت حملات اسرائیل سر دادند.

در پایان راهپیمایی، بکیر شاهین، نماینده پلتفرم همبستگی با فلسطین در آنکارا، با قرائت بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس آمار مورد استناد این تشکل، نزدیک به ۲۳ هزار کودک در حملات اسرائیل به غزه جان باخته و حدود ۵۰ هزار کودک نیز زخمی شده‌اند. وی افزود ده‌ها هزار کودک فلسطینی نیز والدین خود را از دست داده‌اند.

شاهین با اشاره به فرارسیدن فصل سرما هشدار داد که کودکان غزه علاوه بر پیامد‌های جنگ، با کمبود آب آشامیدنی، دارو، امکانات گرمایشی و سرپناه مناسب روبه‌رو هستند.

وی تأکید کرد که صدور بیانیه‌های محکومیت دیگر کافی نیست و جامعه جهانی باید برای رفع محدودیت‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و حفاظت از جان غیرنظامیان اقدامات عملی انجام دهد.

این تجمع پس از قرائت بیانیه پایانی در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا به پایان رسید.