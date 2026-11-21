به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ شهرستان کلات گفت: این حادثه ساعت ۱:۲۰ بامداد ۳۰ آبان‌ماه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های جلیل‌آباد و شهر کلات به محل حادثه اعزام شدند.

بهبودی افزود: پس از حضور نیرو‌های امدادی در صحنه، اقدامات اولیه درمانی و رهاسازی و تثبیت وضعیت جسمانی مصدومان انجام شد و هر چهار نفر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) کلات انتقال یافتند.

وی ادامه داد: در این عملیات، نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر شهرستان نیز در کنار عوامل اورژانس حضور داشتند و نیرو‌های انتظامی و پلیس راهور در تأمین ایمنی صحنه و تسهیل امدادرسانی همکاری کردند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جغرافیایی و پیچ‌وخم‌های محور‌های ارتباطی شهرستان کلات، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.