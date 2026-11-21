همزمان با هفته بسیج، نخستین کاروان راهیان نور شهرستان قرچک، ویژه دانش‌آموزان دختر کلاس دهم، برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز هفته بسیج، نخستین کاروان راهیان نور شهرستان قرچک، با هدف آشنایی دانش‌آموزان دختر با حال‌وهوای ایثار و شهادت، راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور شد.

این کاروان که با ۴ اتوبوس حرکت می‌کند، طی ۵ روز، ضمن بازدید از یادمان شهدا و مناطق عملیاتی، به آموزش درس دفاع مقدس و آشنایی بیشتر با حماسه‌های این دوران می‌پردازد.