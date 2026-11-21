به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسئول گروه جهادی میثاق شهدا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تبیین هدف از این اقدام، گفت: این فعالیت با هدف ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای گروه انجام می‌شود تا بتوانیم در طول سال، برنامه‌های جهادی و خدماتی خود را بدون وابستگی به منابع خارجی و با تکیه بر تلاش خودمان، به بهترین نحو اجرا کنیم.

کبری دیودل با تأکید براین‌که اعتبار حاصله از این اقدام جهادی بانوان جهادگر برای فعالیت‌های عام‌المنفعه نظیر کمک به مدرسه‌سازی، احداث خانه بهداشت، مسجد و تهیه جهیزیه نیازمندان صرف می‌شود افزود: این حرکت جهادی نشان‌دهنده همبستگی عمیق بانوان منطقه برای استمرار فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از نیازمندان است.

امام جمعه بخش نصرآباد نیز ضمن بازدید و قدردانی از جهادگران با تمجید از این حرکت، بر اهمیت مشارکت مردمی و نقش کلیدی بانوان بسیجی در تقویت ساختار‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: این نوع فعالیت‌ها، نمادی از تعهد به خدمت و ترویج فرهنگ همدلی و همبستگی در سطح روستا‌ها و جامعه است که می‌تواند الگویی برای سایر گروه‌ها باشد.

حجت‌الاسلام قابل افزود: این اقدام بانوان روستای خیرآباد، نمونه بارز پیوند میان امر معیشتی و رسالت جهادی است که هدف آن تداوم مسیر خدمت به مردم است.

هم‌زمان با هفته مبارک بسیج در اقدامی خودجوش و به منظور ترویج فرهنگ خودکفایی، بانوان گروه جهادی «میثاق شهدا» در روستای خیرآباد بخش نصرآباد این شهرستان، با مشارکت در فرآیند پاک‌کردن گل‌های زعفران، گامی عملی برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی مستمر به مردم برداشتند.