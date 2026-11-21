به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، گزارش‌های منتشر شده در اروپا نشان می‌دهد در جریان تظاهرات دانشجویان ضد سیاست‌های حکومت‌های اروپایی در بیش از ۲۵ کشور اروپایی ده‌ها نفر از معترضان بازداشت شدند.

صد‌ها هزار دانشجو و دانش آموز به همراه استادان و معلمان در بیش از ۲۵ کشور اروپایی با شعار محوری «برای آینده خودمان تلاش می‌کنیم نه برای جنگ‌های دولت هایمان» خشم و اعتراض خود را به کاهش بودجه خدمات عمومی و نظام آموزشی و نیز تشدید سیاست ریاضت اقتصادی همزمان با افزایش نظامی گیری و بودجه نظامی ابراز کردند.

اعتراض‌های گسترده در انگلیس در چهارصد نقطه شهر‌ها و مراکز آموزشی برگزار شد.

یکی از خواسته‌های اصلی دانشجویان و دانش آموزان معترض به همراه شمار زیادی از استادان و معلمان پایان دادن به نظامی گری حکومت، پایان دادن به حمایت مالی و تسلیحاتی از جنگ افروزی همزمان با کاهش بودجه خدمات اجتماعی و نظام آموزشی است.

موضوع تلاش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران که هزینه‌های زندگی به ویژ ه سوخت را که در روز‌هایی به بالاترین میزان در تاریخ رسانده و نیزقطع کامل حمایت از رژیم اسراییل که با قتل ده‌ها هزار فلسطینی و تداوم جنایت علیه مردم فلسطین مرتکب نسل کشی شده است از مهمترین خواسته‌های حاضران در این تظاهرات است.

در انگلیس پلیس با سد کردن مسیر عبور معترضانِ به سیاست‌های دولت، هنوز آمار رسمی درباره دستگیری‌ها در جنبش دانشجویی در کشور‌های اروپایی منتشر نشده است، اما در انگلیس چندین نفراز معترضان به سیاست‌های دولت به دست پلیس دستتکیر شدند و به جمع چهارهزار و دویست حامی حقوق فلسطیینان در این کشور پیوستند که در هفته‌های گذشته دستگیر شدند.