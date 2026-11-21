مدارس شهرستان دزفول به دلیل تداوم آلودگی هوا امروز ۳۰ آبان به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام فرمانداری ویژه دزفول، مدارس شهرستان دزفول در نوبت صبح و عصر امروز شنبه ۳۰ آبان غیرحضوری است.

این اطلاعیه افزود: با توجه به تداوم آلودگی هوا و شرایط نامطلوب کیفیت هوا و در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان، کلیه مدارس شهرستان دزفول در روز شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ (همه مقاطع در هر دو نوبت صبح و عصر) به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

بر این اساس، کلاس‌های آموزشی در این روز به‌صورت مجازی و مطابق برنامه آموزشی برگزار می‌شود.

بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز در سی امین روز آبان هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت هشدار قرمز آلودگی و ۲ شهر دیگر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار گرفت.